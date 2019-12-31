الخزعلي: البرلمان مطالب بتحمل مسؤولياته بتواجد القوات الأجنبية

2019/12/31 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية في العراق.

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