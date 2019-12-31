الخزعلي يصف القصف الأمريكي بالرعونة يؤكد: ان عدتم عدنا

2019/12/31 | 15:17 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-.وصف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، القصف الامريكي على مواقع الحشد الشعبي في الانبار بـ”الرعونة”.وذكر الخزعلي في تغريدة على “تويتر”، تابعتها /SNG/، ان “العراق لا ينسى وعده، عشرة سنوات مرت على اتفاقية جلاء القوات الامريكية من العراق، ولازال دماء ابناؤنا تراق بدم بارد من قبل صواريخ الحاقد ...

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