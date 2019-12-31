2019/12/31 | 15:17 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يطلب من الجميع المغادرة فوراً من أمام السفارة الأمريكية

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