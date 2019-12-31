تحالف القوى يعلق على خطف احد شيوخ العشائر شمالي بغداد

2019/12/31 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالحد من نشاط ما وصفها بـ”المليشيات المنفلتة” وضمان حياة المواطنين، محملا رئيس الحكومة وقائد عمليات بغداد والاجهزة الامنية والاستخبارية مسؤولية الحفاظ على حياة “الشيخ رافع المطلك المشهداني ومرافقيه” الذين اختطفوا امس شمال بغداد.وقال تحالف القوى، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، “نطالب الحكومة بأتخاذ قرار […]

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