2019/12/31 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: إيران هي من نفذت الهجوم على السفارة الاميركية في بغداد

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