2019/12/31 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب: نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية سفارتنا

بغداد اليوم-ترجمة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، إيران بتدبير "الهجوم" على السفارة الامريكية في بغداد، مؤكداً: "نحملهم المسؤولية الكاملة".

وقال ترامب في تغريدة عبر منصة "تويتر"،

بغداد اليوم-بغداد

رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، أن "الشعب الحشدي" سيحاصر معسكرات ومقرات القوات الامريكية الممتدة على الأرض العراقية.





وقال الولائي في تغريدة عبر منصة "تويتر

بغداد اليوم-بغداد

طالب تحالف القوى العراقية، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) بالحد من نشاط ’’المليشيات المنفلتة’’ ويحمل الحكومة مسؤولية حياة الشيخ رافع المطلك.

وذكر التحالف، في بيان، "نطالب الحكومة باتخاذ قرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية سفارتنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية سفارتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).