ارتفاع مصابين “الحشد الشعبي” الى 32 جريحاً في اشتباكات السفارة الأميركية

2019/12/31 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق حماية السفارة الأميركية “الرصاص والقنابل المسيلة للدموع”، على المشيعين لشهداء الحشد الشعبي، إلى 32 مصاباً.وقال إعلام الحشد، إن “عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصاباً من مقاتلي الحشد الشعبي […]

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