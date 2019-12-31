عن آخر حروب الفيران والثيران

2019/12/31 | 15:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي لو كانت الصواريخ العيماء التي أرسلها أبو مهدي المهندس، مالكُ حزب الله العراقي، إلى مُجمّع كركوك العسكري الأمريكي دفاعا عن العراق وسيادته وكرامته واستقلاله لزغرد لها كل فتيان...أكمل القراءة ←

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