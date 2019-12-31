تظاهرات في الموصل تستنكر الاعتداء الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي

2019/12/31 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

حصلت وكالة "العهد نيوز" اليوم الثلاثاء، على صور خاصة للتظاهرات التي انطلقت في محافظة نينوى.

وبحسب مراسلنا في الموصل فان "المظاهرات انطلقت تنديدا

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