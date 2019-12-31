الولائي: الشعب الحشدي سيحاصر المعسكرات الامريكية وسفارات السعودية والامارات والبحرين

2019/12/31 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، اليوم الثلاثاء، ان الشعب الحشدي سيحاصر المعسكرات الامريكية الممتدة على الاراضي العراقية قريباً، كما سيحاصر سفارات السعودية والامارات والبحرين.

وقال الولائي في تغريدة على "تويتر"، حين يحاصر الحشد الشعبي، بل الشعب الحشدي، سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريباً سيحاصر سفارات الذيول من دول الانبطاح كالسعودية والامارات والبحرين وغيرها".

واضاف ان "الخط الممتد من حصار سفارة امريكا في طهران عام 1979 الى حصار سفارتها في بغداد اليوم 2019 يختصر التاريخ كله: ولينصرن الله من ينصره".

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