مسؤول أميركي: حماية السفارة مسؤولية الحكومة العراقية التي تتمتع بمليارات الدولارات من مساعداتنا

2019/12/31 | 15:30 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد السيناتور الأميركي، ماركو روبيو، أن حماية السفارة الأميركية في بغداد هي مسؤولية حكومة العراق التي تتمتع بمليارات الدولارات من المساعدات الأميركية.وقال...

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