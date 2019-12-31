السياسي المستقل كريم النوري لـ(دجلة): علينا أن نتعامل مع الأحداث كدولة بعيدا عن العواطف

2019/12/31 | 16:01 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل كريم النوري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التعامل كدولة مع الأحداث بعيدا عن العواطف حتى لا يضيع حق الشهداء .وقال النوري، خلال حديثه لـ(دجلة): ان التصرف...

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