ترامب يغرّد بشأن اقتحام السفارة الأميركية في بغداد: إيران هي المسؤولة

2019/12/31 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستخدم #العراق قواته لحماية السفارة الأميركية في #بغداد.وذكر ترامب في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، أن «#إيران […]

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