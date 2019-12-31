“بالفديو”.. متظاهرو التحرير يتبرأون من احداث السفارة الاميركية في الخضراء

2019/12/31 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ،اليوم الثلاثاء، عن برأئتهم من احداث السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء.واكد المتظاهرون ذلك من خلال بيان اذاعوه عبر مكبرات الصوت من منبى المطعم التركي في ساحة التحرير.

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