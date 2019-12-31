2019/12/31 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الدفاع: الحكومة حريصة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق

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