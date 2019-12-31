العراق: محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

2019/12/31 | 16:18 - المصدر: فرانس 24

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أثارت الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله الموالي لإيران في سوريا والعراق ليل الأحد موجة غضب عارمة.



وصباح الثلاثاء هاجم محتجون عراقيون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا".



وأطلقت قوات أمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم حرم السفارة.

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