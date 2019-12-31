الدفاع تؤكد حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات

2019/12/31 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة العراقية على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق.

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