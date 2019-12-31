2019/12/31 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح ، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية وما حصل اليوم رد فعل للاستهداف الاميركي الأخير على مقار الحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).