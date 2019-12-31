النجيفي: 4 اضرار جسيمة ستلحق بالعراق إن دخل حرباً مع اميركا أولها ايقاف تصدير النفط

2019/12/31 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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طرح القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) 4 أضرار قال ا...





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