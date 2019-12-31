بالفيديو.. الجيش الأمريكي محتجز في سفارته في بغداد

2019/12/31 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تواجد قوات من الجيش الامريكي داخل سفارتهم في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العرا...

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