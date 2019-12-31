وثيقة : تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية

2019/12/31 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، دوائر الدولة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية.وجاء في كتاب رسمي حصلت عليه المستقلة، موقع من نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية رقم 51 التي عقدت في 30 كانون الاول 2019، توجيه […]

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