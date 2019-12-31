ترامب يتهم و يحمل ايران مسؤولية الهجوم على السفارة الامريكية

2019/12/31 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ايران بتدبير الهجوم على السفارة الامريكية في بغداد، فيما ابلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة.وأضاف ترامب في تغريدة أنه يتوقع “تقوم الحكومة العراقية باستخدام قواتها لحماية السفارة، وقد تم إبلاغ الحكومة العراقية بذلك”.Iran killed an American contractor, wounding many.We strongly […]

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