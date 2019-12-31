مواقف القادة سبب لانتهاك السيادة

2019/12/31 | 16:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

توالت بيانات الاستنكار والشجب والتنديد من قبل القيادات السياسية والحكومية فور الإعلان عن استهداف مق...

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