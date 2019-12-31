2019/12/31 | 16:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مواقف القادة سبب لانتهاك السيادة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد: سومر نيوز
توالت بيانات الاستنكار والشجب والتنديد من قبل القيادات السياسية والحكومية فور الإعلان عن استهداف مق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مواقف القادة سبب لانتهاك السيادة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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