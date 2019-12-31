2019/12/31 | 16:32 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، العراق باستخدام قواته لحماية السفارة الأميركية في بغداد،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: إيران تهاجم سفارتنا في بغداد.. ونتوقع من العراق استخدام قواته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: إيران تهاجم سفارتنا في بغداد.. ونتوقع من العراق استخدام قواته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).