ارتفاع عدد المشيعين المصابين من الحشد الشعبي إلى 32 جريحاً

2019/12/31 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الحشد الشعبي ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق حماية السفارة الأميركية “الرصاص والقنابل المسيلة للدموع”، على المشيعين لشهداء الحشد الشعبي إلى 32 مصاباً.وقال إعلام الحشد في بيان له تلقته (المستقلة) أن “بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس”، مضيفا إن “عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية […]

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