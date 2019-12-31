مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد.. ترامب يتهم إيران ويتوعد

2019/12/31 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إيران مسؤولية تدبير الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد.

وقال ترامب في تغريدة إن "إيران قتلت مقاولا أميركيا، وأصابت العديد.



نحن رددنا بقوة، وسنقوم بذلك دائما.



الآن إيران تدبر الهجوم على السفارة الأميركية في العراق، وسيتحملون المسؤولية الكاملة، ونحن نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة.



وقد أبلغناهم بذلك".

وشهد محيط السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء تجمهر عشرات من عناصر الحشد الشعبي الذين حاولوا اقتحام مبنى السفارة بحضور عدد من قادة الميليشات.

ويأتي هذ الاعتداء بعد يومين من ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربة هي رد على هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك، المنطقة النفطية الواقعة شمال بغداد، تسبب بمقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة عسكريين أميركيين ومواطنين عراقيين بجروح.

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