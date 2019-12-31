نجم دفاع العراق مطلوب في الدوري القطري

2019/12/31 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى لاعب منتخبنا الوطني والقوة الجوية أحمد إبراهيم عرضا من أحد الأندية القطرية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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