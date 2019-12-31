بالصور.. انتشار الفرقة الخاصة أمام أبواب السفارة الأمريكية

2019/12/31 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) بانتشار الفرقة الخاصة أمام أبواب السفارة الأمريكية، ...





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