السفارة الامريكية تنصح مواطنيها بعدم الاقتراب من مبنى السفارة ببغداد

2019/12/31 | 16:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حذرت السفارة الامريكية في بغداد المواطنين الاميركيين من الاقتراب من مبنى السفارة في بغداد، بسبب استمرار التظاهر قربه.وقالت السفارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… إنه “بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الامريكيين الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد”.وأضافت: “يجب على الامريكيين مراجعة امنهم الشخصي وتاهبهم في حالات الطوارئ، وسوف نواصل […]

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