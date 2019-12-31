2019/12/31 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد بيانا لمواطنيها في ظل احتشاد العراقيين امام مبناها احتجاجا على المجزرة الأميركية ضد الحشد الشعبي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية ببغداد تصدر بيانا بشأن التظاهرات ضدها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية ببغداد تصدر بيانا بشأن التظاهرات ضدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).