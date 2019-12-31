الخارجية الإميركية: عقوبات جديدة ستصدر ضد إيران

2019/12/31 | 17:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #الخارجية_الأميركية، أن عقوبات جديدة ستصدر قريباً ضد #إيران.مشددة على أن أميركا سترد في أي مكان وليس في #العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات […]

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