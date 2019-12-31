2019/12/31 | 17:00 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #الخارجية_الأميركية، أن عقوبات جديدة ستصدر قريباً ضد #إيران.
مشددة على أن أميركا سترد في أي مكان وليس في #العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإميركية: عقوبات جديدة ستصدر ضد إيران) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مشددة على أن أميركا سترد في أي مكان وليس في #العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإميركية: عقوبات جديدة ستصدر ضد إيران) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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