السيد عمار الحكيم يدعو الى ضبط النفس وحماية البعثات الدلبوماسية في العراق {موسع}

2019/12/31 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس، فيما طالب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

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