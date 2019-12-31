الغضب الحقيقي والاستعراض!!.. ميثاق العسر

2019/12/31 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ميثاق العسر: لو كان المتظاهرون يمتلكون سلطة ونفوذاً وقراراً لما احتاجوا أن يتظاهروا ويخاطروا بحياتهم ويقدّموا الدّماء تلو الدّماء في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة والحقّة؛ إذ سيسلكون الإجراءات والطّرق القانونيّة المعبّدة لهم بكلّ بساطة ويحقّقوا مطالبهم دون تضحية وخسائر، وهذا أمر عقلائيّ معروف.لكنّ الغريب: أنّنا شاهدنا اليوم السّلطة كلّها ـ وبتعبير السّيستاني السّلاح […]

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