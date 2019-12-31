2019/12/31 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية الأميركية: صالح وعبد المهدي أكدا لبومبيو ضمان حماية البعثة الأميركية

يتبع ......

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحمي كل رعاياها في العراق، وذلك على خلفية الاحتجاجات أمام سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن "

بغداد اليوم - بغداد

رد القيادي في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، الثلاثاء 31-12-2019، على بيان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي طالب فيه المحتجين أمام السفارة الأميركية بالانسحاب فوراً.

وقال حامد الجزائري، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) إلى ضبط النفس، فيما طالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وذلك تعقيباً على دخول محتجين للمنطقة الخضراء وانتشارهم امام السفارة الاميركية ببغ

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