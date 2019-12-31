بالصور... نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الاميركية

2019/12/31 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، الثلاثاء، بنشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد....

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