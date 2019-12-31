دولة برأسين.. عامر ابراهيم

2019/12/31 | 17:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عامر ابراهيم: مامعنى قدوم وزير الداخلية الى بوابة السفارة الامريكية لاقناع المتظاهرين بالانسحاب ؟ ‏لماذا لايتصل هاتفيا بأحد الحجاج أو الاباء المؤسسين ليأمر ربعه بالانسحاب ؟ ‏أم أنها رسميا أصبحت دولة برأسين ؟ مامعنى قدوم وزير الداخلية الى بوابة السفارة الامريكية لاقناع المتظاهرين بالانسحاب ؟ لماذا لايتصل هاتفيا بأحد الحجاج أو الاباء المؤسسين ليأمر […]

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