2019/12/31 | 17:34 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الموت لأمريكا".. محتجون عراقيون يقتحمون حرم السفارة الأمريكية فى بغداد.. المتظاهرون يحرقون العلم الأمريكى وإحدى بوابات المبنى الدبلوماسى..والموظفون ي... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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