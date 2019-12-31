2019/12/31 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يغازل واشنطن: سنقابل الاعتداء على السفارة الأميركية بـ “صرامة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توعد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإجراءات صارمة ضد مقتحمي السفارة الأميركي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يغازل واشنطن: سنقابل الاعتداء على السفارة الأميركية بـ “صرامة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يغازل واشنطن: سنقابل الاعتداء على السفارة الأميركية بـ “صرامة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).