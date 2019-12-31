عبد المهدي يغازل واشنطن: سنقابل الاعتداء على السفارة الأميركية بـ “صرامة”

2019/12/31 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توعد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإجراءات صارمة ضد مقتحمي السفارة الأميركي...

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