الحكيم يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها بحماية البعثات الدبلوماسية والحفاظ على سمعة البلد الدولية

2019/12/31 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تحمل مسؤوليتها بحماية البعثات الدبلوماسية والحفاظ على سمعة البلد الدولية.

وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي نجدد فيه الحزن والعزاء بعد سقوط عدد من ابناء قواتنا المسلحة من الحشد الشعبي شهداء بسبب القصف الامريكي على مقراتهم في القائم، فإننا نؤكد على ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير عن الرأي".

واضاف "ندعو في الوقت ذاته الأطراف كافة الى ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار للفوضى، وأن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والحفاظ على سمعته الدولية، وما حققه من انفتاح تجاه المجتمع الدولي، وبما يضمن أمن واستقرار البلاد".

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