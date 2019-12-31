الفرفار العياشي - روتيني اليومي : حين تنتصر التفاهة

2019/12/31 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي الانحراف يغزو فضاءات التواصل الاجتماعي و شبكاته , اجد ان عبارة الشبكة كانت تعبيرا لائقا و مناسبا لطبيعة التحولات القائمة داخل فضاءات و شبكات التواصل , ان اخذنا بالبعد الاستعاري لكلمة شبكة العنكبوت , باعتبارها شبكة للموت .البعض يشبه شبكات بمصيدة الفئران المتستعملة بكثافة في في سرديات ادب الحرب لاسيما في التراثين الصيني واليوناني، فالمصيدة مفهوم كثيف يحمل جملة معاني منها : الإغراء والتورط و......

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