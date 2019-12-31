2019/12/31 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الفرفار_العياشي الانحراف يغزو فضاءات التواصل الاجتماعي و شبكاته , اجد ان عبارة الشبكة كانت تعبيرا لائقا و مناسبا لطبيعة التحولات القائمة داخل فضاءات و شبكات التواصل , ان اخذنا بالبعد الاستعاري لكلمة شبكة العنكبوت , باعتبارها شبكة للموت .
البعض يشبه شبكات بمصيدة الفئران المتستعملة بكثافة في في سرديات ادب الحرب لاسيما في التراثين الصيني واليوناني، فالمصيدة مفهوم كثيف يحمل جملة معاني منها : الإغراء والتورط و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - روتيني اليومي : حين تنتصر التفاهة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البعض يشبه شبكات بمصيدة الفئران المتستعملة بكثافة في في سرديات ادب الحرب لاسيما في التراثين الصيني واليوناني، فالمصيدة مفهوم كثيف يحمل جملة معاني منها : الإغراء والتورط و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - روتيني اليومي : حين تنتصر التفاهة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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