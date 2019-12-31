الحزب الشيوعي العمالي العراقي - حول اعمال القصف والضربات الجوية الاخيرة

2019/12/31 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي انها خطوة لحرف الانظار عن انتفاضة الجماهير!(حول اعمال القصف والضربات الجوية الاخيرة)رداً على الضربات العسكرية المتلاحقة للمليشيات الاسلامية على القواعد الامريكية وخاصة القصف الاخير لقاعدة كي وان الواقعة في كركوك وادت الى قتل وجرح عدد من الامريكيين والعراقيين، وجهت القوات الامريكية المتواجدة في العراق هجوما جويا واسعا على عدد من معسكرات ومنشأت تابعة لكتائب لحزب الله والمنظوية تحت مظلة الحشد......

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