منتسبو الحشد الشعبي يشيعون شهداءهم قرب أبواب السفارة الأميركية

2019/12/31 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك العديد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي، بمراسيم تشييع الشهداء الذين استشهدوا جراء القصف الأميركي على مقر الحشد في القائم.

وأظهرت صور لعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ضمن المشاركين في مراسيم التشييع، قرب بوابة السفارة الأميركية، وهم يحملون أعلام الحشد الشعبي وأعلام العراق، وسط هتافات بخروج القوات الأميركية، والتنديد بالقصف على مواقع الحشد الشعبي، والمطالبة بحفظ سيادة البلاد.

وكشفت الصور أيضا عن بدء المشاركين في مراسيم التشييع بنصب الخيام على أبواب السفارة الأميركية، احتجاجا على استهداف لوائين تابعين للحشد الشعبي في القائم.

هذا وأفادت أنباء بمغادرة السفير الأميركي للعاصمة بغداد بعد القصف الأميركي على مقار الحشد الشعبي.

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