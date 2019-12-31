15 حدثاً لن ينساه العراقيون وقعت 2019

2019/12/31 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أحداثٌ كثيرة شهدتها جمهورية العراق خلال عام 2019 الذي سينتهي بعد بضع ساعات، لتدخل البلاد عاماً جديداً وهي تعاني من أزمةٍ سياسية متزامناً مع تدخلاتٍ خارجية في […]

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