اللواء خلف: الهجوم الأميركي وقع بعد دقائق من إبلاغ رئيس الوزراء

2019/12/31 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف ،اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم ، وقع بعد دقائق معدودة من اتصال وزير الدفاع الاميركي برئيس الوزراء واخباره بموضوع القصف.

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