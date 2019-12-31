الحرائق تحاصر الالاف في شواطئ أستراليا.. وسحابة سامة تجتاح سيدني

2019/12/31 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اضطر آلاف الأشخاص، يوم الثلاثاء، للاحتماء بشواطئ جنوب شرق أستراليا؛ هربا من الحرائق العنيفة التي تجتاح هذه المنطقة السياحية.

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