سيناتور أميركي يوجه رسالة لـ ’’الحلفاء العراقيين’’ بعد حادثة دخول محتجين لسفارة بلاده ببغداد

2019/12/31 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه السيناتور الجمهورية ليندسي غراهام ، الثلاثاء 31-12-2019، رسالة للشعب العراقي.

وقال غراهام في تغريدة على موقع ( تويتر ) " الى حلفائنا العراقيين، هذه هي لحظتكم لاقناع الشعب الامريكي بأن العلاقة الامريكية العراقية تعني لكم شيئا و تستحق حمايتها، احموا موظفينا الامريكان و لن تندموا على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، أكد على ضمان حماية البعثة في العراق.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن "رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكدا لمايك بومبيو ضمان حماية البعثة الأميركية".

ودعا عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحتجين أمام السفارة الأميركية إلى المغادرة فورا، والابتعاد عن السفارات والممثليات الأجنبية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت ادانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وأضاف، أن "المراسم المهيبة لتشييع الشهداء، جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية".

ودعا عبد المهدي "الجميع الى المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن"، مشيراً الى أن "أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".

وأقدم متظاهرون من أنصار كتائب حزب الله في العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، على رفع أعلام الكتائب على جدران السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي طال موقعا للحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار، فيما هددوا باقتحام السفارة في حال استمرت بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، أكد على ضمان حماية البعثة في العراق.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن "رئيس ج

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحمي كل رعاياها في العراق، وذلك على خلفية الاحتجاجات أمام سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن "

بغداد اليوم - بغداد

رد القيادي في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، الثلاثاء 31-12-2019، على بيان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي طالب فيه المحتجين أمام السفارة الأميركية بالانسحاب فوراً.

وقال حامد الجزائري، في حديث لـ(بغداد اليوم)

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