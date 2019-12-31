شاهد... حرق الباب الثاني للسفارة الامريكية في بغداد

2019/12/31 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بحرق الباب الثاني للسفارة الامريكية في العاصمة بغداد....

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