بومبيو: الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق

2019/12/31 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس البلاد، برهم صالح، بأن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن بومبيو أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من عبد المهدي وصالح، […]

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