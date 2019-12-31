ترامب يعلق على حرق السفارة الأمريكية في بغداد

2019/12/31 | 18:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، ان ايران نظمت الهجوم على السفارة الامريكية والقوات العراقية ستحميها.وقال ترامب في تغريدة على صفحته الشخصية بـ”تويتر” ان “إيران قتلت مقاولًا أمريكيًا، […]

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