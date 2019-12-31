وزير سابق لخارجية العراق: اقتحام السفارة الأميركية وصمة عار لبلد ذا سيادة

2019/12/31 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، حادثة اقتحام السفارة الاميركية من قبل جماعات تابعة للحشد بانه وصمة عار على العراق.وكتب زيباري في موقعه بمنصة تويتر: كوزير سابق للخارجية ⁦‪العراقية‬⁩ ، أشعر بما يحدث اليوم ضد ⁦‪السفارة الأمريكية في بغداد‬⁩ ، وهو وصمة عار كاملة للعراق كدولة ذات سيادة وحكومته المستقلة.يجب حماية […]

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